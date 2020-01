Neues Vortragsformat in Moers : TEDx feiert Premiere

Moers Die Organisatoren planen bereits eine zweite Ausgabe, die erneut junge Menschen anziehen soll.

Lennart Fischer erzählte am frühen Freitagabend, wie er die App „Mein Moers“ entwickelte, die im Februar 2018 online ging. Der 17 Jahre alte Moerser, der in den nächsten Monaten am Gymnasium Adolfinum sein Abitur ablegt, berichtete, wie er diese App mehrfach verbesserte und wie er Ende 2018 beim Apple Scholarship dabei war. „Weltweit waren nur 350 Schüler und Studenten eingeladen“, sagte der Hacker und Programmierer in der Halle Sammlerstücke des Eurotec-Looop-Geländes. „Wir waren in San Jose, wurden von Apple-Gründer Steve Jobs begrüßt. Das war eine besondere Auszeichnung.“

Der Moerser Student und Unternehmer gehört zum sechsköpfigen Team, das die TEDx-Premiere in Moers organisierte – ehrenamtlich organisierte, wie andere Teams das Format rund um den Globus tun. So konnten Zuhörer am Freitag fünf Mal TEDx-Formate erleben: in Shanghai in China, in Faro in Portugal, in Den Haag in den Niederlanden, in Mountain View im Silicon Valley im US-Bundestaat Kaliforniern sowie in Moers in Deutschland. Alle Speaker setzten sich mit Zukunft, Digitalisierung und Nachhaltigkeit auseinander, was ein Merkmal der Formate ist, in Moers unter dem Thema „Tomorrow is now“, frei übersetzt: „Zukunft beginnt im Jetzt“.