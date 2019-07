Neues TenSing Musical in Moers : Nur die Liebe vereint Gurke und Möhre

Kostüme, Text, Gesang und Idee: Die Gruppe „TenSing“ entwickelt pro Jahr ein Musical. Jetzt entführte sie im Bollwerk ins Reich der Gemüse. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers „Wirf dich in Schale! – denn Liebe geht durch den Magen!“. Bei TenSing ging es mit Gesang, Tanz und Schauspiel um ein knackiges Liebespaar.

Von Jutta Langhoff

„TenSing“, der Name ist Programm. Er bedeutet: „Teenager singen“ und beschreibt eine einst aus Norwegen stammende christliche Initiative, in der Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren ganz ohne jede professionelle Hilfe eigene musikalische Bühnenstücke entwickeln und aufführen und dabei in einem betont gemeinschaftlichen Prozess ihre individuelle Kreativität entfalten.

info „TenSing“ probt montags und sucht Mitmacher Die Moerser „TenSing“-Gruppe des CVJM besteht aus 20 Mitgliedern zwischen 12 und 20 Jahren. Sie proben montags von 18.30 bis 20 Uhr, in Moers, in der Haagstraße 11. Einfach mitmachen !

Eine solche „TenSing“-Gruppe gibt es seit vielen Jahren auch im Moereser CVJM. Und sie bringt jährlich ein neues, eigenes Musical auf die Bühne. In diesem Jahr lautete dessen Titel „Wirf dich in Schale! … denn Liebe geht durch den Magen!“. Gut zwei Stunden lang wurde darin in einer bunten Mischung aus Gesang, Tanz und Schauspiel die Geschichte eines ungewöhnlichen Liebespaares erzählt, das trotz der Feindschaft ihrer Eltern zueinander findet. Das klingt sehr nach einer Variation von Shakespeares berühmtem Theaterstück „Romeo und Julia“, und tatsächlich hat sich die Gruppe davon anregen lassen. Doch in diesem Fall spielt die Geschichte nicht in Verona, sondern im Reich des Gemüses. Genauer gesagt – auf der Grenzlinie zwischen dem Königreich der Möhren und dem der Gurken.

Beide Völker sind schon so lange heftig verfeindet, dass niemand mehr weiß, warum. Dennoch trifft man sich alle fünf Jahre, ohne jedoch wirklich an einer echten Aussöhnung interessiert zu sein. Und dann geschieht es. Bei einem dieser Treffen begegnen sich die beiden Königskinder Liam und Mika und verlieben sich in einander. Nachdem sie sich anfangs noch voller Angst vor ihren Eltern nur heimlich treffen, beschließen sie irgendwann, einer alten geheimnisvollen Prophezeiung zu folgen und der Feindseligkeit ihrer Familien für immer ein Ende zu setzen.

Ob ihnen das gelang, konnten die meist jugendlichen Besucher der diesjährigen „TenSing“-Premiere am Freitag im Moerser Jugendkulturzentrum „Bollwerk 107“ erleben. „Uns geht es bei unseren Theaterstücken natürlich auch um eine gelungene Aufführung, aber viel wichtiger ist uns die gemeinsame Arbeit daran“, erklärte Lukas Rose vom Organisationsteam der Gruppe.