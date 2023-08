Neues Quartier in Moers Noch freie Wohnungen in den Homberger Höfen

Familien mit Kindern, die auf einer Schaukel schaukeln sind im Innenhof genauso zu sehen, wie Menschen im besten Alter. In den Homberger Höfen leben Bewohner generationenübergreifend zusammen. „In den letzten Monaten ist Leben in die Homberger Höfe eingezogen“, sagte am Donnerstagmittag Christoph Fleischhauer. „Es ist ein Bau entstanden, der hält, was er verspricht. Er ist zukunftsweisend. Noch mehr Leben wird es sein, wenn in einer Woche auf dem Friedrich-Ebert-Platz die Moerser Kirmes eröffnet wird.“