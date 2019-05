Karneval in Moers : Neues Moerser Prinzenpaar will Alltag vergessen

Alfred Stienen (63) will mit Mareike Nußbaum (51) als Prinzenpaar für Frohsinn und Heiterkeit sorgen. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Die neue Moerser Narrenregentschaft steht fest: Alfred Stienen und Mareike Nußbaum regieren als Prinzenpaar in der kommenden Session 2019/20.

Kaum kündigt sich der Sommer an mit einer Reihe von Sommerfesten der hiesigen Karnevalsgesellschaften, da stellt sich für die Karnevalsession das Moerser Prinzenpaar in spe der Öffentlichkeit vor. In Moers will Alfred Stienen (63) gemeinsam mit Mareike Nußbaum (51) für Frohsinn und Heiterkeit in allen Sälen sorgen.

Beide sind in der Homberger Karnevalsgesellschaft Narrenzunft aktiv. Jetzt präsentierten sie sich als designiertes Prinzenpaar. Gemeinsam unterzeichneten sie beim Dachverband Kulturausschuss Grafschafter Karneval (KGK) die entsprechende Verträge.

Info Der Anfang der KG Narrenzunft Beginn Am Rosenmontag 1957 fand in der ehemaligen Gaststätte "Stadt-Schenke" in Hochheide ein gemütliches Karnevalskränzchen statt. Da wurde die K.G. Narrenzunft Homberg gegründet. Präsident Als Präsident wurde Theo Querbach gewählt. Am 11.11.1957 wurde die erste Prunksitzung gefeiert.

Der designierte Prinz Alfred I. ist bei den Karnevalisten und den Schützen kein Unbekannter. Mehrfach wurde er Schützenkönig. Er will nochmals ein Prinzenamt bekleiden. „Ich möchte mich mit einem Highlight aus dem öffentlichen Leben verabschieden“, sagte der 63-jährige Getränkelogistiker, der dann in ruhigen Gewässern schippern will. Mit ihm präsentierte sich die designierte Prinzessin Mareike I. Die Session als Prinzessin zu feiern, hat für sie einen besonderen Reiz. „Ich wollte schon immer den Karneval aus einer völlig anderen Perspektive erleben“, so die 51-jährige Taxi- und Mietwagen-Unternehmerin.

Einig sind sie sich schon jetzt, dass sie mit ihrem Narrenvolk den Alltag ausblenden wollen. Stolz präsentierten sie ihre Prinzencrew. Enno Kramer (58) ist Minister-Prinzenführer. Hofdame ist Alfred Stienens Frau Gaby zusammen mit Celina Laura Fuchs und Mary Bergt. Jürgen Bergt ist Fahrer-Minister, zuständig für die Standarte ist Michael Schatta. Alle Amtsinhaber stammen aus der KG Narrenzunft. Standquartier wird in der Moerser Stadtmitte das Diebels Live auf der Homberger Straße. sein „Diese Crew passt komplett zu uns“, sagt Alfred Stienen.