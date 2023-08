Neues Innenstadtpflaster in Moers „Im Sinne des Wirtschaft“ – Initiativkreis wirbt für Dreiteilung

„In den letzten Tagen haben zahlreiche Händler, Gastronomen und Unternehmer das Gespräch mit uns gesucht“, so Lohmann. Zahlreiche Vertreter der Wirtschaftsunternehmen aus der Innenstadt hatten sich vor geraumer Zeit bei einer Informationsveranstaltung auf Einladung der Stadtverwaltung im Moerser Rathaus eindeutig für eine Dreiteilung der neuen Pflasterung des Fußgängerbereiches ausgesprochen. Nun geht jetzt die Sorge um, dass es am Ende doch eine fünfteilige Gestaltung werden könnte. In einem solchen Fall befürchten viele Unternehmer weitere erhebliche Einschränkungen ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten.