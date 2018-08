Neues Hundehaus im Moerser Tierheim eröffnet

Moers Die Bauzeit hat länger gedauert als geplant. In den nächsten Wochen sollen die ersten Vierbeiner einziehen können.

Gut ein Jahr hatte die Bauzeit gedauert. Mit einer kleinen Feierstunde erfolgte wurde am Samstag vor rund 30 geladenen Gästen das neue Hundehaus im Moerser Tierheim am Peschkenhof 34 eröffnet. Finanziell möglich gemacht hatten den Bau zahlreiche private Spenden sowie ein Zuschuss der Volksbank Niederrhein und des Landesumweltamtes. Andere hatten mit einer Reihe tätiger Hilfsaktionen zum Gelingen des Projektes beigetragen. Ihnen allen und auch seinen Mitarbeitern, die im vergangenen Jahr täglich „mit der Baustelle hatten leben und arbeiten müssen“, sprach der erste Vorsitzende des Moerser Tierschutzvereins Peter Kuhnen zunächst in einer kurzen Begrüßungsrede seinen Dank aus. Leider, so bedauerte er, habe die Bauzeit doch etwas länger als geplant gedauert, er hoffte aber, dass „in den nächsten Wochen die ersten Vierbeiner einziehen können“.