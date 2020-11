Corona-Pandemie : Neues Testzentrum des Kreises entsteht in Kamp-Lintfort

(RP) Es soll drei parallele Abstrichmöglichkeiten gebe, von denen zwei als Drive-In Lösungen gestaltet sind. Die dritte Stelle wird für Fußgänger eingerichtet.

In Moers zieht das Abstrichzentrum für Covid-19-Tests der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) aus dem dafür aufgebauten Zelt auf dem Campus Bethanien in die „winterfesten“ Räume der KV-Notfallpraxis um. Die Notfallpraxis wird von der KV Nordrhein geleitet. In Kooperation mit der Stiftung Krankenhaus Bethanien werden dort ab Dienstag, 10. November, alle CoVid-19-Tests durchgeführt. Das hat das Krankenhaus mitgeteilt.

Mit dem Umzug des Testzentrums ändern sich auch die Öffnungszeiten: montags und dienstags von 7.30 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 7.30 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 7.30 bis 14 Uhr. Wer sich auf Covid-19 testen lassen möchte, muss zuvor online unter https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/moers einen Termin zu vereinbaren. Unterdessen hat der Kreis Wesel am Freitag mitgeteilt, dass die beiden bisherigen Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Dinslaken und Rheinberg zum Sonntag, 8. November, geschlossen werden. Am Montag, 9. November, öffnen dann zwei neue: In Kamp-Lintfort (Bendsteg/ehemaliger Mitarbeiterparkplatz der RAG) und in Dinslaken (Bärenkampallee/Kreuzung Heinrich-Nottebaum-Straße/ Parkplatz Trabrennbahn). Das DRK betreibt im Auftrag des Gesundheitsamtes Testzentren, in denen Corona-Abstriche des öffentlichen Gesundheitsdienstes durchgeführt werden. Aufgrund des großen Bedarfs und den daraus resultierenden Verkehrsaufkommen an den bisherigen Teststellen werden diese nun verlegt.