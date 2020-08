Kostenpflichtiger Inhalt: Literatur und Kunst in Moers : Erinnerungen an eine Kindheitsidylle

Bergbau- und Hochofen-Kulissen prägten das Leben in der kleinen Siedlung. Diese Arbeit stammt ebenfalls von Helmut Neuwinger. Foto: Helmut Neuwinger

Moers Helmut Neuwinger beschreibt in seiner Erzählung „Die kleine Siedlung“ das Leben in einer Bergmannskolonie aus dem Blickwinkel eines Kindes. Das Buch ist mit Radierungen, Aquarellen und Linolschnitten illustriert. In Moers ist Neuwinger als Künstler bekannt.