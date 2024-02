Neues Studio in Moers Keramik nach Lust und Laune selber gestalten

Hell, freundlich und einladend präsentiert sich das Studio Ceramaze an der Moerser Neustraße 29. Im Schaufenster ist eine Auswahl an Keramik in bunten Farben zu sehen. Beim Betreten des Ladens fallen Regale auf, die mit Keramikrohlingen bestückt sind. Alles wartet auf die kreative Gestaltung. Das Konzept, Keramik selber zu bemalen, ist nicht neu und erreicht gerade das Umfeld der Metropolen. Lara Wojtasik (22) und Geschäftspartner Andreas Oehme (44) haben vor wenigen Tagen ihr Keramikstudio eröffnet. „Der Andrang war überwältigend. Die Menschen standen Schlange vor dem Geschäft“, freut sich die 22-Jährige.