Neuer Wohnraum in Moers Hier wird 2024/2025 gebaut

Theoretisch stehen die Zeichen auf Besserung: Immobilienpreise und Inflation befinden sich im Sinkflug, viele Löhne steigen. Seit dem Zinssprung im Jahr 2022 erscheint der Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung zumindest nicht mehr komplett utopisch. Wo in Moers mittelfristig – in den nächsten zwei Jahren – neuer Wohnraum entsteht, haben wir hier zusammenfasst.



Ehemaliges Areal Union-Getränke Wohnen direkt am Moersbach, mit Blick in die Landschaft, die City fußläufig erreichbar: Das ist der Plan. An der Rheinberger Straße, dort, wo vor elf Jahren, im Juni 2013, nach mehr als 100 Jahren die Zeit des insolventen Familienunternehmens Union-Getränke endete, soll in naher Zukunft ein großes, neues innenstadtnahes Wohngebiet entstehen. Die Deutsche Boden- und Beteiligungsgesellschaft (dbbg) des Projektentwicklers Stefan Erdmann mit Sitz in Krefeld hat das insgesamt 3,6 Hektar große Areal zwischen Rheinberger Straße, Rheurdter Straße und Moersbach erworben. Die alten Gebäude sind weitestgehend zurückgebaut. Entlang der Rheinberger Straße plant die dbbg ein Pflegeheim für 80 Bewohner. Dahinter, entlang des Moersbachs, sind nach jetzigem Stand acht Einfamilienhäuser geplant. Hinzu kommen 20 Doppelhäuser sowie sieben barrierefreie Mehrfamilienhäuser, teilweise mit sozial gefördertem Wohnungsbau. Im November hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt die Offenlage der Pläne bis zum 19. Januar beschlossen. Der Satzungsbeschluss für die erste Jahreshälfte 2024 geplant.



Achterathsfeld in Kapellen Zwischen Wupper- und Orchideenstraße baut das Essener Wohnungsunternehmen Vivawest in zwei Abschnitten 28 Doppelhaushälften, die inklusive der Grundstücke an private Interessenten verkauft werden. Die Fertigstellung der ersten 16 Doppelhaushälften, die jeweils über rund 150 Quadratmeter Wohnfläche verfügen, ist für Anfang 2024 geplant, die Vermarktung läuft. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 217 und 311 Quadratmetern, die Verkaufspreise im ersten Bauabschnitt inklusive Grundstück und Erschließungskosten zwischen 458.500 und 496.000 Euro.



Ehemaliges Finanzamtsareal Vor nunmehr drei Jahren hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW die Hängepartie um das ehemalige Finanzamt beendet und das 18.300 Quadratmeter große Areal in der Stadtmitte an das Düsseldorfer Unternehmen Bema verkauft. Die alten Verwaltungsgebäude sollen abgerissen und an deren Stelle Wohn- und Geschäftsgebäude errichten werden. Das städtebauliche Konzept sieht, wie berichtet, zwei Gebäudekomplexe vor. Auf dem ehemaligen Finanzamtsgrundstück an der Unterwallstraße sollen demnach zwei u-förmige Baukörper entstehen. Der Gebäudekomplex, der direkt an das Rathaus angrenzt, öffnet sich zur Unterwallstraße hin. Das – aus Blickrichtung Neumarkt – links daneben liegende U weist in umgekehrter Richtung zur Wallanlage und zum Grünbereich. Dort, wo heute das leergezogene Gebäude der Finanzverwaltung steht, sollen künftig Wohnungen und Dienstleistungen untergebracht werden. Die Bema spricht auf ihrer Internetseite nach wie vor von einer Realisierung des Projekts in 2025.



Grundstück der früheren Tannenbergschule in Hochstraß Dort, wo bis vor elf Jahren Schüler die Schulbank drückten – in der denkmalgeschützten ehemaligen Justus-von-Liebig-Schule – wird jetzt gewohnt. 18 Mietwohnungen sind dort entstanden. Dabei ist die renovierte Schule nur ein kleiner Teil des insgesamt 16.500 Quadratmeter großen Areals. Drumherum soll eine komplette, für Moers beispielhafte Klimaschutz- beziehungsweise Effizienzhaussiedlung entstehen. Der Bau ließ lange auf sich warten. Im Dezember sind die Arbeiten gestartet. Die Häuser sollen unter anderem durch Dämmung und Belüftungstechnik eine besonders hohe Energieeffizienz erreichen. Im ersten Bauabschnitt werden laut Investor Philip Janssen an der Tannenbergstraße 67 Wohnungen in zwei dreigeschossigen Häusern gebaut, davon rund 50 öffentlich geförderte „Sozialwohnungen“. In einem weiteren Bauabschnitt sollen dann später an der Kirschenallee noch einmal 40 Wohneinheiten entstehen. Hinzu kommen im Bereich der Grünfläche neben dem früheren Schulgelände fünf geförderte Reihenhäuser, wie sie Janssen mit seinem Unternehmen zurzeit auch an der Alpener Straße in Rheinberg errichte. Die Vollendung des ersten Bauabschnitts ist für Mitte, die des zweiten Bauabschnitts für Ende 2025 geplant.



Weyerstraße in Hülsdonk Der bis Ende Oktober 2023 öffentlich ausgelegte Bebauungsplan Nr. 151 soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nachverdichtung durch eine Bebauung entlang des Kreuzungsbereiches Repelener/Hülsdonker Straße sowie zur Entwicklung der brachliegenden ehemaligen Gewerbefläche im rückwärtigen Bereich schaffen. Rund 100 neue Wohneinheiten könnten dort entstehen.