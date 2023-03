Neuer Stadtmarketingchef in Moers Kersting will Immobilieneigentümer vernetzen

Initiatitivkreis-Vorstandsmitglied und Hotelier Elmar Welling unterstrich an diesem Punkt eine alte Forderung des Initiativkreises, in Moers zentrale Ansprechpartner aufzubauen, die „dann auch miteinander kommunizieren und auch Hand in Hand, wie es in anderen Kommunen erfolgreich gelebt wird, im Interesse der heimischen Moerser Wirtschaft agieren“. An dieser Stelle könnte die Moers Marketing auch aus Sicht von Kersting eine koordinierende Rolle übernehmen. Darüber hinaus kann sich der Geschäftsführer gut vorstellen, eine bessere Vernetzung der Immobilieneigentümer aus der Innenstadt zu organisieren, um so das Citymanagement aktiv in die Hand zu nehmen und zu beleben.