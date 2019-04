Stadtfest in der Grafenstadt : Neuer „Moerser Frühling“ lockt Tausende an

Bike Brothers Offical zeigten auf der Stadtfest-Aktionsfläche am Neumarkt atemberaubenden Stunts mit dem Fahrrad. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Mehr als 50.000 Besuchern strömten am Wochenende in die Innenstadt. Das Konzept ging auf. Händler und Gastronomen zeigten sich hoch zufrieden.

Ein buntes, abwechslungsreiches Programm, getragen von einer guten Zusammenarbeit der Moerser Geschäftsleute, das die Menschen in die gemütliche Einkaufsstadt Moers lockt – das war das erklärte Ziel des Moerser Stadtmarketings. Das Wochenende mit milden Temperaturen, das erstmals wieder einlud, sich in die Cafés zu setzen und in aller Ruhe zu schlendern, war der perfekte Auftakt für die Freiluftsaison.

Die Neustraße empfing ihre Besucher am unteren Ende der Fußgängerzone mit üppig bunten Tulpensträußen. Viele Geschäfte lockten mit Sonderangeboten, Aktionen und besonderen Leckereien wie frisch zubereiteten Waffeln. Der seit einiger Zeit heiß erwartete erste Moerser Unverpackt-Laden „Tante Pati“ konnte die Massen der Neugierigen kaum aufnehmen, und auch eine weitere Neueröffnung war ganz in der Nähe zu entdecken: Neben dem Peschkenhaus präsentierte Gudrun Uphus in ihrer „butik hygge“ skandinavische Damenmode. Naturmaterialien, fröhliche Farben und Muster, unkomplizierte Schnitte und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten machten den Stil aus, so die Inhaberin.

Info Moers Marketing hat’s organisiert Organisation Nach der Auflösung des Werberings wurde das traditionelle Stadtfest „Moerser Frühling“ in diesem Jahr erstmals von der Moers Marketing GmbH organisiert. Auch den „Moerser Herbst“ hatten Stadtmarketingchef Michael Birr und sein Team bereits erfolgreich gestemmt. Termine Weitere Veranstaltungen in diesem Jahr sind unter anderem der Trödelmarkt in der Innenstadt (alle zwei Monate, nächster Termin 12. Mai) und die Moerser Kirmes (30. August bis 3. September).

Am Neumarkt-Denkmal fiel der weiße Transporter mit der Aufschrift „Bike Brothers“ ins Auge. Ein junger Mann auf einem BMX-Rad balancierte auf dem Dach des Transporters, um Sekunden später einen Luftballon auf dem Boden zum Platzen zu bringen, der gefährlich nah an den Beinen einer am Boden liegenden Frau platziert war. Die gewagten Sprüngen und Stunt ernteten Applaus von Groß und Klein.

Musikalische Untermalung gab es von der zwölfköpfigen Kapelle „Zuutjes a´n“, was so viel bedeutet wie „Immer schön langsam“. Als Walking Act brachten die Hobby-Musiker aus Venray mit ihren Blasinstrumenten und dem mobilen Schlagzeug niederländische Gelassenheit und fröhliche Rhythmen in die Altstadt. Um auch den Bereich um den Gänsebrunnen zu beleben, beschallte DJ Michael Victor mit seiner mobilen Anlage die Altstadt-Gassen mit modernen Klängen. Zusammen mit dem Weinstand von „kalt-weiß-trocken“ und den belegten Paninis von „Mel´s food truck“ bildete er einen weiteren Ort zum Verweilen.

Am Sonntag war die Stadt dank des sommerlichen Wetters proppevoll. Michael Birr, Geschäftsführer des Moers Marketings, ging von insgesamt mehr als 50.000 Besuchern aus. Das Konzept, mit weniger Ständen die Aufmerksamkeit auf die Schaufenster zu lenken, ging auf. Händler und Gastronomen zeigten sich hoch zufrieden. Höhepunkte waren die Feuerwehr-Präsentation am Kö und der Auftritt des ehemaligen Eishockey-Stars Christian Ehrhoff, der mittlerweile ein Fitness-Studio in Moers betreibt und dazu einlud, sich an einem speziellen Trainingsgerät mit ihm zu messen.