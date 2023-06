Neuer Mietspiegel 2023 Was das Wohnen in Moers kostet

Alles wird teurer, auch die Mieten. Was diese angeht, ist Moers aber noch vergleichsweise gut dran. Die Mieten in der Grafenstadt und Umgebung sind seit 2021 im Schnitt um 2,7 Prozent gestiegen. Michael Buser, scheidender Geschäftsführer der Haus & Grund Moers, sprach von einem „sehr moderaten“ Anstieg, der unter dem Verbraucherpreisindex (13,2 Prozent) bleibe. „Die Preistreiber sind also nicht die Mieten“, sagte Buser.