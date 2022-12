Bauprojekt in Moers Neuer Entsorgungshof soll bis September stehen

Laut Enni ist der Kreislaufwirtschaftshof am Jostenhof eines der beliebtesten Entsorgungsangebote in der Grafenstadt. Jedes Jahr nutzen dort rund 160.000 Moerser die Möglichkeit, sich von Sperrmüll, Grünschnitt, Kartonagen und vielen anderen Abfällen zu trennen. Weil das 2006 als zeitlich begrenzte Zwischenlösung eröffnete Areal mit einer Fläche von 4000 Quadratmetern seit Jahren an seine Belastungsgrenze stößt, wird es derzeit umgebaut. Seit September laufen die Arbeiten für den neuen, rund acht Millionen Euro teueren ‚Kreislaufwirtschaftshof 2.0‘.