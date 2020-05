Neue Wählergemeinschaft in Moers : Freie Bürgerliste will Ehrenamt stärken

Übernehmen Verantwortung bei der Freien Bürgerliste Moers: (von links) Christian Voigt (Vorsitzender), Otto Laakmann (2. Vorsitzender) und Paul Süßer (Fraktionsvorsitzender) Foto: FBM

Moers Die neue Wählergemeinschaft rund um ehemalige FDP-Mitglieder ist bei einer Online-Konferenz gegründet worden. Ihr Ziel ist es, bei den Kommunalwahlen in den Rat der Stadt Moers einzuziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Am Montagabend haben sich sieben Moerser bei einer Online-Konferenz getroffen, um die Wählergemeinschaft „Freie Bürgerliste Moers“ zu gründen. Ziel der Wählergemeinschaft ist es, bei den Kommunalwahlen im Herbst in den Rat der Stadt Moers einzuziehen. Zum Gründungsvorsitzenden wurde Christian Voigt gewählt, zu seinen Stellvertretern Heinz Dams und Otto Laakmann. Zum Kassierer wurde Rudi Erhardt ernannt, zur Schriftführerin Yvonne Dams. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Ferner gehört Paul Süßer als Fraktionsvorsitzender dem Vorstand an.

Die FBM, wie sich die Wählergemeinschaft abkürzt, stellt eine freiheitliche Bürgergesellschaft in den Mittelpunkt ihres Kurzwahlprogramm, dem sie den Titel „Arbeit für die Moerser Bürger“ gegeben hat. „Wir wollen einen Staat, der seine Stärke aus dem Vertrauen seiner Bürger zieht“, heißt der zentrale Satz des Programms, das zehn Punkte umfasst. So will die FBM das ehrenamtliche bürgerschaftliche Engagement in Vereinen, Kirchengemeinden, sozialen Einrichtungen und sonstigen Gesellschaftsorganisationen besonders unterstützen. Dieses Engagement sei Ausdruck von Eigeninitiative und Eigenverantwortung, heißt es. „Von Bürgern – Mit Bürgern – Für Bürger“ lautet der Slogan.

Info Kommunalwahl im September Termin Kommunalwahlen finden alle fünf Jahre statt. Nächster Wahltermin ist der 13. September. Eine mögliche Stichwahl fände am 27. September statt.

Wahlgebiet Das Wahlgebiet der Stadt Moers besteht aus 27 Wahlbezirke. Diese sind in insgesamt 97 Stimmbezirke eingeteilt. Zur Stimmabgabe gibt es in jedem Stimmbezirk ein Wahllokal.

Die neue liberale Bürgergemeinschaft sieht sich den Minderheitsrechten besonders verpflichtet. „Gerade bei Rechten von Minderheiten zeigt sich, wie sehr eine Gesellschaft die Freiheit aller Bürger schützt“, heißt es im Programm. Kindern und Jugendlichen will die FBM deshalb genauso eine Stimme geben, wie sie sich um die Belange der Senioren kümmern will.

Politisch ordnet sich die neue Wählergemeinschaft in der Mitte der Bürgergesellschaft ein, stellt sich sowohl gegen Links-, als auch gegen Rechtsradikalismus. Die FBM setzt sich dafür ein, Freiheit und Sicherheit der Bürger in einer demokratischen Gesellschaft zu gewährleisten. Sie fordert Offenheit und Transparenz bei den politischen Entscheidungen. Konflikt- und Teamfähigkeit in Politik und Gesellschaft, werteorientiertes und problemlösendes Denken würden nur aus einer Kultur der Freiheit und Verantwortung erwachsen, heißt es.

In den kommenden Wochen plant die Freie Bürgerliste Moers, zu einer Mitgliederversammlung einzuladen, um sich und ihr Programm bekannter zu machen. „In der Coronazeit können wir keine Räume mieten“, sagte Christian Voigt (52), gelernter Erzieher und Gründer von vier Bürgerinitiativen. „Online können wir nicht alle Moerser ansprechen. Aber das ist gerade unser Anspruch.“

Parallel dazu sammelt die FBM Unterstützungsunterschriften, von denen sie 83 benötigt, um bei der Kommunalwahl antreten zu können. Und sie bereitet eine Aufstellungsversammlung vor, bei der die Kandidaten für die Wahlkreise bestimmt werden müssen. „Wir werden nicht alle Wahlkreise besetzen können“, sagte der neue Vorsitzende. „Zur Aufstellungsversammlung können wir uns im Saal des alten Landratsamtes treffen, wie uns Bürgermeister Christoph Fleischhauer zugesagt hat. Spätestens am 16. Juli müssen wir die Unterlagen beim Wahlamt abgeben.“