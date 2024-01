Neue Verordnung für Vorgärten Das Ende der Schottergärten ist besiegelt

Moers · Zum 1. Januar ist das Schottergartenverbot in Kraft getreten. Es regelt die Neuanlage von Schotterungen und Kunstrasenflächen in NRW und mehr. So will die Stadt Moers damit umgehen.

19.01.2024 , 16:15 Uhr

Solche Schottergärten wie dieser sind nicht mehr gewünscht. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Von Sabine Hannemann