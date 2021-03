Übertragung per Livestream : Neue Talkrunde der Volksbank Niederrhein zur Zukunft der Landwirtschaft

Übertragung per Livestream

Die Talk-Gäste Johannes Leuchtenberg (v.l.), Anna Kleinheßling und Arne Jorands diskutieren kommenden Mittwoch darüber, ob die Landwirtschaft am Niederrhein noch eine Zukunft hat. Foto: Volksbank Niederrhein

Niederrhein Kreislandwirtin Anna Kleinheßling, Johannes Leuchtenberg, Vorsitzender der Kreisbauernschaft, und Arne Jordans, Schweinezüchter aus Xanten, diskutieren gemeinsam mit Volksbank-Chef Guido Lohmann und RP-Lokalchefin Julia Hagenacker.

Die Volksbank Niederrhein lädt zu ihrer nächsten Ausgabe des Volksbank Niederrhein Talks ein: Mittwoch, 10. März, um 19.30 Uhr per Livestream via YouTube und Facebook. Das Thema: „Hat die Landwirtschaft am Niederrhein noch eine Zukunft?“.