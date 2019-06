Neue Spielzeit in Moers : Das Schlosstheater erzählt vom „Teilen“

Ein Szenenbild aus „Zur schönen Aussicht“. Das Stück von Ödön von Horvath zählt zu den Wiederaufnahmen der nächsten Spielzeit. Foto: Lars Heidrich

MOERS Intendant Ulrich Greb und Dramaturgin Larissa Bischoff haben die neue Spielzeit vorgestellt. Fünf Neuinszenierungen stehen auf dem Programm, darunter eine Aufarbeitung der Loveparade-Katastrophe 2010.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Der Spielplan für die Saison 2019/2020 des Moerser Schlosstheaters ist da. Am Donnerstag stellten der geschäftsführende Intendant Ulrich Greb und Dramaturgin Larissa Bischoff die fünf neuen Inszenierungen und Aktionen vor, die das Schlosstheater ab Herbst dieses Jahres unter dem Oberbegriff „Teilen“ in Moers präsentieren möchte. Den Auftakt macht am 19. September mit Albert Camus „Die Pest“ ein von Ulrich Greb inszenierter Bühnenklassiker, der in diesem Fall aus einer „ungewöhnlichen Perspektive“ erzählt wird. Dabei stellt das Stück in erster Linie die Frage, wie die Gesellschaft mit einer akuten Bedrohung umgeht, bevor die allgemeine Wahrnehmung in Panik umschlägt.

Die Premiere des zweiten neuen Stückes „Die Mutter aller Fragen oder 25 Rollen, die eine Frau niemals spielen sollte“ am 30. Oktoberist eine Welturaufführung. In dem von Susanne Zaun geschriebenen und auch selbst inszenierten Stück rückt die Autorin in einem ironisch vergnüglichen Reigen insgesamt 25 berühmte weibliche Bühnenfiguren wie zum Beispiel Ophelia, Gretchen, Käthchen und Lulu ins Scheinwerferlicht, denen die meist männchen Autoren durch die Jahrhunderte hindurch stets nur die Rolle der aus Liebe Sterbenden zugedacht haben, während die männlichen Helden stets bis zum Ende das Bühnengeschehen bestimmen.

Info Das neue Programmheft ist erschienen Wiederaufnahmen Neben den fünf neuen Inszenierungen des Moerser Schlosstheaters werden dort in der nächsten Spielzeit weiterhin die Stücke „Kabale und Liebe“, „Illuminatics“, „Zur schönen Aussicht, „1984“ und „Biedermeier und die Brandstifter“ zu sehen sein. JST Auch das Junge Schlosstheater (JST) wird wieder einige neue Stücke zeigen. Weitere Informationen gibt es in dem soeben erschienenen, neuen Programmheft.

Mit „Die Reise nach Brasilien“ steht wieder ein von Catharina Fillers inszeniertes Kinderstück auf dem Programm. Die Regisseurin begeisterte bereits im vergangenen Jahr mit „Eliza und die Schwäne“ im Jugendheim St. Barbara in Meerbeck, wo am 1. Dezember auch die neue Premiere stattfinden wird. Dabei gehen beiden Freunde Kolja und Petja auf eine Reise in ein unbekanntes Land voller Papageien, Affen, Bisons und Menschen, die eine unbekannte Sprache sprechen. Doch während Kolja alles Fremde in vollen Zügen genießt, ist Petja ständig voller Vorbehalte und stellt damit die Freundschaft der Jungen auf eine Bewährungsprobe.

Stück Nummer vier mit dem Titel „Parade 24/7“ ist eigentlich gar kein Stück im herkömmlichen Sinne, sondern eher die Bilanz einer umfangreichen Recherche aus Interviews, Nachrichten und Prozessakten zu der im Jahr 2010 so tragisch geendeten Duisburger Loveparade. Die Premiere am 15. Februar ist ebenfalls ein Uraufführung. „Das Ganze ist bis heute wie eine offeneWunde, der wir nachspüren wollen“, beschrieb Regisseur Ulrich Greb am Donnerstag das Anliegen dieser Inszenierung. „Natürlich werden wir damit die Gründe für das tragische Ereignis nicht auflösen können“, ergänzte ihn Larissa Bischoff. „Uns geht es eher darum, die bis heute andauernde Sprachlosigkeit angesichts eines so traumatischen Ereignisses aufzuzeigen.“