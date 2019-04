Stimmen aus dem Fußballkreis : Neue Regeln: Was die Trainer davon halten

Am Niederrhein Das Regelwerk bei den Fußballamateuren wird verändert. Die Möglichkeit einer vierten Auswechselung ab der kommenden Saison sehen die Trainer im Fußballkreis Moers weitgehend positiv. Es gibt aber auch skeptische Stimmen

Künftig vier Auswechslungen im Amateurfußball statt der bisherigen drei. Dazu Punktabzüge in der Folgesaison für Mannschaften, die in der Endphase einer Spielzeit ab dem 1. Mai nicht mehr antreten. Diese beiden Regeländerungen, die der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) beim Verbandstag am 13. Juli in Dortmund beschließen will, lassen auch die Trainer der Vereine im Fußballkreis Moers nicht kalt.