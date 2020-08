Klima-Folgen in der Region : Neue Rathaus-Mitarbeiterin will auch Moers „klimarobuster“ machen

Neue Rathaus-Mitarbeiterin will auch Moers „klimarobuster“ machen

Klima-Folgen in der Region

Moers Mit der „Klimafolgenanpassung“ beschäftigt sich nun Beatrice Sy als neue Mitarbeiterin im Moerser Rathaus. Ihr Ziel ist es, die Region „klimarobust“ zu machen und alle relevanten Akteure miteinander zu vernetzen.

Erst brüllende Hitze, dann Starkregen, der Straßen und Keller überflutet: Die vergangenen Wochen waren geprägt von extremen Wetterlagen. Viele sehen diese als eine Folge des Klimawandels. Die veränderten Bedingungen stellen die Kommunen in der Region vor Herausforderungen, auch die Stadt Moers. Sie müssen sich an die „Klimafolgen“ anpassen und mit entsprechenden Veränderungen rechnen – da sind die Wetterlagen der vergangenen Tage nur ein Beispiel. Genau mit dieser „Klimafolgenanpassung“ beschäftigt sich nun Beatrice Sy als neue Mitarbeiterin im Moerser Rathaus.

So aktiv ist Kamp-Lintfort im Klimaschutz

Umweltschutz in Kamp-Lintfort

Umweltschutz in Kamp-Lintfort : So aktiv ist Kamp-Lintfort im Klimaschutz

Der 71-Jährige tritt in Langenfeld als Bürgermeisterkandidat an

Der 71-Jährige tritt in Langenfeld als Bürgermeisterkandidat an : Herweg kämpft für den Klimaschutz

Fridays for Future in Xanten

Fridays for Future in Xanten : Klimaschutz-Aktivisten fordern autofreie Innenstadt

Ein erster Testlauf hat laut Stadt bereits stattgefunden – wegen Corona zunächst auf digitalem Weg. Weitere Treffen sollen folgen, eines im Herbst: 40 bis 60 Teilnehmer aus den oben genannten Bereichen sollen sich treffen, um für die Themen Landwirtschaft, Gesundheit und Infrastruktur, in denen Auswirkungen des Klimawandels bereits spürbar sind, Maßnahmen in Sachen „Klimafolgenanpassung“ zu entwickeln. Konkret kommen laut Stadt etwa Überflutungsflächen oder Dachbegrünungen in Frage, die eine Überlastung der Kanalisation bei starkem Regen verhindern würden.