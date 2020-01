Fusion in Moers : Neue Kirchengemeinde: Vier Pfarrer, mehr als 10.000 Mitglieder

Moers Mit gut 10.000 Gemeindemitgliedern ist sie die größte im Kirchenkreis Moers.

Am 1. Januar hat die evangelische Kirchengemeinde Rheinkamp ihren Geburtstag gefeiert. Wie berichtet, geht sie aus den Gemeinden Eick und Meerbeck, Repelen und Utfort hervor. Logo und Siegel Das Logo besteht aus vier farbigen Dreiecken und vier neutralen: Ein pinkes Dreieck steht für Eick und ein violettes für Meerbeck, ein orangenes für Repelen und ein blaues für Utfort. „Das Wappen der weltlichen Gemeinde Rheinkamp bestand aus 19 Dreiecken für 19 Bauernschaften“, erklärt Pfarrer Thorsten Kämmer. „So ist die Idee mit den Dreiecken entstanden. Der Name Rheinkamp ist kein theologischer. Die die neue Kirchengemeinde ist für die Menschen vor Ort da. Sie ist eine bunte Gemeinde.“ Das Siegel zeigt ein Kreuz, das mit vier Herzen in seinen Winkel einen Kreis bildet. Es steht für die vier einstigen Kirchengemeinden.



Aufgaben der Pfarrer Bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen sowie bei Gottesdiensten sind die Pfarrer in ihren bisherigen Gemeinden anzutreffen: Dorothea Mathies in Eick und Ulrich Weyand in Meerbeck, Thorsten Kämmer in Repelen und Barbara Weyand in Utfort sowie in Meerbeck. Wie in den vergangenen Jahren, als die Gemeinden kooperierten, vertreten sie sich gegenseitig. Alle vier haben ein besonderes Aufgabengebiet in der Gesamtgemeinde: Mathies ist für den Schulgottesdienst zuständig, Weyand für die Seniorenarbeit. Kämmer ist für den Konfirmandenuntericht verantwortlich, Weyand für die drei evangelischen Kindergärten, die die Gemeinde in Eick, Meerbeck und Repelen hat. Die Gemeinde hat zurzeit noch 3,5 Pfarrstellen, demnächst sind es nur noch 3,0.