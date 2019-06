Historie in Moers : Neue Gedenktafel erinnert an den Erbauer des Schlossparks

Neue Gedenktafel erinnert an den Erbauer des Schlossparks

Historie in Moers

Moers ( Eine neue Gedenktafel erinnert an den Preußischen Königlichen Gartendirektor Maximilian Friedrich Weyhe, der unter anderem „Urheber“ des Moerser Schlossparks ist.

Eine Bronzeplakette mit seinem Bildnis wurde anlässlich seines 200. Geburtstages im Jahr 1975 an einem Gedenkstein in der Nähe des Parkcafés angebracht, allerdings 2008 gestohlen. Gästeführerin Anne-Rose Fusenig hat in Abstimmung mit der Denkmalbehörde und dem Fachdienst Grünflächen und Umwelt der Stadt einen Ersatz aus Plexiglas fertigen lassen. Sie hat dafür den Erlös aus dem Buch „Moers – seine beweglichen Denkmäler, Skulpturen, Mahnmale, Brunnen und Gedenktafeln“ eingesetzt, unterstützt von der „Grafschaft Moers Geschichts-Stiftung“ (Denkmalstiftung).