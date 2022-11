Neue Gastronomie in Moerser Gewerbegebiet​: Café Schleupen hat eröffnet​

Neue Gastronomie in Moerser Gewerbegebiet

Moers Im Gewerbegebiet Genend gibt es ein neues gastronomisches Angebot. Seit Dienstag stehen die Türen auch externen Gästen offen. Was auf der Speisekarte steht.

Im Gewerbegebiet Moers-Genend gibt es jetzt ein neues gastronomisches Angebot: Das Café Schleupen (CS) im Gebäude der Schleupen SE am Galmesweg 58 ist am 7. November offiziell mit einer Rede des Vorstands und der traditionellen Currywurst eröffnet. Seit Dienstag stehen die Türen auch externen Gästen offen.

Betrieben wird das Café Schleupen vom Bistro ‚EssART‘, das in den freundlich und modern gestalteten Räumlichkeiten frisch kocht. Dabei wird viel Wert auf eine gesunde Küche und regionale Zutaten gelegt. Auch vegetarische und vegane Gerichte sollen regelmäßig auf der Karte stehen.

Zur offiziellen Eröffnung durch den Vorstand der Schleupen SE, Ekkehard Rosien, wurden Currywurst und Pommes Frites serviert. Das hat Tradition, sowohl in der Region als auch bei Schleupen, denn auf der größten Branchenmesse, der ‚E- world energy & water‘ in Essen , wird seit Jahren zur Standparty ebenfalls der Ruhrpott-Klassiker serviert.

„Mit dem Café Schleupen geht ein Traum vieler Schleupianer und Schleupianerinnen in Erfüllung, die sich schon lange eine Gelegenheit gewünscht haben, in den Pausen gut und ohne Aufwand essen zu können. Aber das CS ist nicht nur ein Goody für unsere Mitarbeitenden, sondern drückt auch unsere Verbundenheit mit dem Standort Moers aus. Darum öffnen wir unsere Türen für alle im Gewerbegebiet“, so Rosien.