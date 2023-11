ÖPNV am Niederrhein So könnten die neuen Elektrobusse der Niag aussehen

Stromlinien oder niederrheinische Landschaft? Das war die Frage zu möglichen Sondermotiven für die ersten Elektrobusse der Niag. Das Verkehrsunternehmen mit Sitz in Moers hatte zur Beteiligung an einer Online-Abstimmung aufgerufen. Jetzt steht das Ergebnis fest. 659 der insgesamt 1093 Abstimmenden, also 60,29 Prozent, haben sich für die Landschaft entschieden. Mit diesem Motiv werden 2024 die ersten von mehr als 40 Elektrobussen der Niag und des Niag-Unternehmens Look am unteren Niederrhein an den Start gehen.