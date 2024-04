Amtsgericht Moers und Polizei warnen Das sind die neuen Betrugsmaschen

Vorsicht empfiehlt sich auch bei Grundstücksangelegenheiten. Laut dem Amtsgericht Moers bieten zurzeit vermehrt private Anbieter über ihre Internetseiten den Online-Abruf von Grundbuchausdrucken gegen ein zusätzliches Bearbeitungsentgelt an. Dies, heißt es, sei oft deutlich höher als die amtliche Gebühr von 10 Euro. Darüber hinaus seien auch Fälle bekannt geworden, in denen Online-Anbieter nicht über die erforderliche amtliche Zulassung für den automatischen Abruf von Grundbuchausdrucken verfügten. In solchen Fällen sei trotz des gezahlten Bearbeitungsentgelts kein Grundbuchausdruck ausgestellt worden.