Neues Projekt in Moers Was der „Elterntalk“ Müttern und Vätern bietet

„Die Gesprächsrunden muss man sich wie eine Art Tupperparty vorstellen. Gastgeber laden bis zu acht Gäste ein, die sich im privaten Rahmen zu Erziehungsthemen austauschen. Statt Plastikschüsseln gibt es Themenkarten, die Beraterin ist eine von uns geschulte Moderatorin“, erläutert Melanie Ujma vom „Fachwerk Kreis Wesel“. Dabei handelt es sich um einen regionalen Bildungsträger mit Hauptsitz in Moers. „Das satzungsgemäße Ziel ist die Beratung, Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration von Menschen in der Region der Grafschaft Moers und am linken Niederrhein“, heißt es auf www.fachwerk-wesel.de.