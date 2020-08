Neues Angebot in Moers : Sprechstunde mit dem Klimamanager

Moers Stadt schafft neue Gesprächsplattform zu Klimathemen. Start ist am 19. August.

Ein neues Angebot im Moerser Rathaus richtet sich an Menschen, denen Themen rund um den Klimaschutz am Herzen liegen. Sie können sich ab 19. August in einer offenen Sprechstunde mit Bastan Gehrmann, Klimaschutzmanager der Stadt, austauschen.

„Wie lange hatten wir schon keinen richtigen Schnee mehr“, sagt Gehrmann, der sich an seine Kindheit in Schneehose auf seinem Schlitten erinnert. Dass der echte Winter – so wie wir ihn von früher kennen – inzwischen eine Seltenheit ist, liege vor allem am Klimawandel. Diese Problematik sei bei vielen Menschen mit Frust und Unverständnis verbunden. Durch die offene Klimasprechstunde will die Stadtverwaltung nun eine Gesprächsplattform für das Thema schaffen. Gehrmann macht klar: „Es klappt nur mit Kommunikation. Beim Klimaschutz geht es nicht darum, gegeneinander, sondern miteinander zu handeln.“ Mit der offenen Sprechstunde wolle er signalisieren, dass jede und jeder beim Klimaschutz mitmachen kann. „Wenn sich jeder eine Pflanze mehr nach draußen stellt, zum Beispiel auf den Balkon, wären das 100.000 Pflanzen für Moers. Die Stadt wäre dann um einiges kühler und schöner.“ Einen Raum für Ideen rund um den Klimaschutz und eine Vermittlungsstelle zum richtigen Ansprechpartner, wie Energieberater, Verbraucherzentrale oder Kreisklimabündnis, stellt Gehrmann ab 19. August mittwochs von 9 bis 10 Uhr zur Verfügung. „Zu Umwelt und Klima kann hier alles besprochen werden. Dumme Fragen gibt es nicht.“