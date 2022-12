Neu in der Moerser Altstadt Unternehmer eröffnen Geschäft für Hanf-Produkte

Seit dem 1. Dezember ist in das kleine Ladenlokal an der Moerser Fieselstraße 14 mit direktem Blick zur Neustraße Leben eingekehrt. Jennifer Hecht und und Marvin Richter haben den Start in die Selbstständigkeit gewagt. „The great blossom“ (Übersetzt: Die große Blüte) nennen sie ihr Geschäft. Zu kaufen gibt es dort CBD-Öle und -blüten, Räucherstäbchen und -seile sowie Kristalle und entsprechende Accessoires.