Discounter setzt auf Nachhaltigkeit : Netto eröffnet modernisierte Filiale in Moers-Kapellen

In Moers-Kapellen eröffnet Mitte März die modernisierte Netto-Filiale. Foto: Schoofs Immobilien GmbH Foto: Schoofs Immobilien GmbH

Moers-Kapellen Neben frischen Lebensmitteln sollen Kunden auf rund 740 Quadratmetern Ladenfläche künftig unter anderem auch Zeitschriften und frei verkäufliche Arzneiprodukte erhalten.

In Kapellen feiert die Discounterkette Netto am 16. März die Wiedereröffnung ihrer modernisierten Filiale an der Nieper Straße 1. Neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren erhielten die Kundinnen und Kunden auf rund 740 Quadratmetern Ladenfläche in der neuen Filiale zudem Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte, teilt das Unternehmen mit.

In der umgebauten Netto-Filiale werde Nachhaltigkeit großgeschrieben, heißt es weiter. So trügen neben dem mit mehr als 400 Bio-Artikeln „größten Bio-Sortiment aller Discounter“ und „der größten Auswahl an Getränken in umweltverträglicheren Mehrwegverpackungen“ gut 280 Netto-Eigenmarkenprodukte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF. An diesem Logo erkennen Kundinnen und Kunden die nachhaltigeren Alternativen im Supermarkt-Regal. Seit 2015 sind Netto und WWF bereits Nachhaltigkeitspartner. An der Bedientheke der wieder eröffneten Filiale in Kapellen soll es zudem Mehrwegboxen für nachhaltigeren Transport von Fleisch- und Wurstartikeln geben.

Bezahlen ist bei Netto nicht nur bar oder per EC- und Kreditkarte möglich, sondern auch kontaktlos via NFC (Near Field Communication) oder mobil mit dem Smartphone per PayPal, Apple Pay und Google Pay.

Zudem habe der Schutz aller Personen in den Filialen während der Corona-Pandemie höchste Priorität, teilt das Unternehmen mit. Netto stelle seinen Mitarbeitenden Mundschutzmasken, Einweghandschuhe und flächendeckend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Zusätzlich fänden sich im Kassenbereich Fußbodenmarkierungen im Abstand von zwei Metern, um den Sicherheitsabstand zu realisieren. Als weitere Sicherheitsmaßnahme seien in allen Netto-Filialen die Kassenbereiche derzeit mit einem Hygieneschutz ausgestattet.