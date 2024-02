Fotos vom Wegesrand Nelkensamstagszug Moers 2024 – das waren die schönsten Kostüme

6,5 Kilometer lang war die Zugstrecke – sie verlief von der Ottostraße über die Moerser Straße, die in Moers-Scherpenberg zur Homberger Straße wird, weiter am Bahnhof und dem Friedrich-Ebert-Platz vorbei in Richtung Wilhelm-Schröder-Straße und bis zur Trotzburg. Dort sollte der Zug auch enden. 64 Gruppen hatten sich angemeldet. An erster Stelle fuhr die Polizei, an dritter das Deutsche Rote Kreuz und an letzter das aktuelle Prinzenpaar.