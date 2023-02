Polizei, Verletzungen, Wetter, Zuschauer So lief der Nelkensamstagszug 2023 in Moers

„Ich bin richtig froh. Es ist nichts passiert“, sagte unterdessen Joachim Fenger, stellvertretender Präsident des Kulturausschusses Grafschafter Karneval. Über den Regen sagte er: „Das ist nur Wasser, das trocknet wieder. Die Sturmwarnungen haben sich nicht bewahrheitet.“ Der Zug konnte nach seinen Angaben pünktlich um 13.30 Uhr in Duisburg-Homberg an der Ottostraße starten. Am Kreisverkehr an der Homberger Straße zur Ernst-Holla-Straße, an dem bei vergangenen Nelkensamstagszügen immer sehr viel los gewesen ist, war es beim diesjährigen Zug verhältnismäßig ruhig. „Das war früher immer ganz schlimm“, berichtete Joachim Fenger. „Die Insel war früher voller Jugendliche, die sich da gegenseitig heruntergeschupst haben“, sagte er. Durch Drängel-Gitter um die Bepflanzung auf dem Kreisel und verstärkte Polizeipräsenz rund um die Stelle, habe sich die Gefahr an diesem Punkt in Grenzen gehalten, sagte der stellvertretende Präsident. Auch am Bahnhof, „der früher eine schlimme Stelle“ gewesen sein soll, sei es ruhig geblieben.