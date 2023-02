Nelkensamstagszug in Moers Haltverbote, Glas- und Jugendschutzkontrollen

Der Nelkensamstagszug startet um 13.30 Uhr in Duisburg-Hochheide und wird in Moers über die Homberger und Klever Straße bis zur Wilhelm-Schroeder-Straße geführt. Dort endet der Zug in diesem Jahr erstmals. Für die Sicherheit der Närrinnen und Narren gilt in diesem Jahr auch wieder ein Glasverbot. Seit der Einführung im Jahr 2009 sei Letzteres ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Verletzungen und Rettungsdiensteinsätzen, teilt die Stadt Moers mit. Es gilt für den Abschnitt Kreisverkehr Homberger Straße/Ernst-Holla-Straße bis zur Kreuzung Wilhelm-Schroeder-Straße/Neuer Wall.