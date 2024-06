Glas-, Alkohol- und Rauchverbot Liberale Union fordert „Familienmeile“ beim Nelkensamstagszug

Moers · Die Liberale Union will, dass Familien die Möglichkeit haben, den Nelkensamstagzug in Moers in einer geschützten Umgebung zu genießen – ohne Gedränge und potenzielle Gefahren.

11.06.2024 , 05:15 Uhr

Zum Nelkensamstagszug von Duisburg-Homberg nach Moers kommen im Schnitt 100.000 Besucher. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Liberale Union (LU) im Moerser Stadtrat setzt sich für die Schaffung eines sichereren und familienfreundlicheren Umfelds beim traditionellen Karnevalszug von Homberg nach Moers ein. Aus diesem Grund fordere die LU die Einrichtung einer speziellen „Familienmeile“ entlang des Zugwegs, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Fraktion, die auf einem Antrag an den Stadtrat basiert. Kinder und ihre Familien sollten die Möglichkeit haben, den Nelkensamstagzug in Moers in einer geschützten Umgebung zu genießen, ohne sich dem Gedränge und den potenziellen Gefahren von Glasbruch, Rauch und Alkoholkonsum aussetzen zu müssen, sagt die FU. Durch die Einrichtung einer „Familienmeile“ entlang eines festgelegten Streckenabschnitts an der Homberger Straße wolle die Liberale Union genau das gewährleisten. Die „Familienmeile“, heißt es weiter, soll durch deutliche Beschilderung als bevorzugter Bereich für Familien gekennzeichnet sein, in dem strenge Regeln einschließlich eines Glasverbots, Rauchverbots und eines Verbots von alkoholischen Getränken gelten. Kontrollieren soll die Einhaltung dieser Regeln aus Sicht der LU das städtische Ordnungsamt. „Der Karnevalszug von Homberg nach Moers ist ein beliebtes Ereignis für Familien, aber oft ist es schwierig, das Fest gemeinsam mit den Kindern zu genießen, wenn es zu überfüllt und tendenziell unsicher ist“, erklärt LU-Fraktionschef Noel Weinberg. „Die Einrichtung einer ‚Familienmeile‘ ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass der Karnevalszug für alle Besucher, insbesondere für die jüngsten Teilnehmer, ein fröhliches und unvergessliches Erlebnis wird.“ Die Liberale Union ruft den Rat der Stadt Moers dazu auf, diesem Antrag zuzustimmen und die Einrichtung der „Familienmeile“ für den nächsten Karnevalszug zu unterstützen.

(juha)