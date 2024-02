DWD-Ausblick für Moers So wird das Wetter am Nelkensamstag

Und wie wird es am Nelkensamstag 2024? Schon Altweiber ist ja in Moers ins Wasser gefallen. Es gibt zum Glück gute Nachrichten für die Jecken: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie beim Zug nass werden, ist gering. „Wir erwarten eine Beruhigung“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Freitag zur Wetterlage. Am Samstag Nachmittag könne zwar neuer Regen aus dem Südwesten aufziehen. „Je nach Modell wird er Moers aber erst gegen 16 oder 17 Uhr erreichen.“