Nelkensamstagszug in Moers 2024 Hier gelten Haltverbote, Glas- und Jugendschutzkontrollen

Sicher Karneval feiern: Beim diesjährigen Nelkensamstagszug am 10. Februar gelten an vielen Stellen wieder besondere Regeln: Absolutes Haltverbot gilt wie schon in den Vorjahren beim Nelkensamstagszug auf der gesamten Zugstrecke, dem Friedrich-Ebert-Platz sowie auf der Augustastraße, Essenberger Straße, An der Berufsschule und Walpurgisstraße. Das teilte die Stadt Moers am Freitag mit.