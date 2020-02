Naturschutz in Moers : Verschwundene Hecke: Grüne fordern Ersatz

Moers Ende 2016 wurde eine riesige Hecke in einem Landschaftsschutzgebiet komplett gerodet. Der Kreis Wesel verlangte Ersatzpflanzungen. Bis heute hat sich diesbezüglich nichts getan.

Imposant, mehrere hundert Meter lang und mehr als mannshoch war die Hecke, die ursprünglich mal am Gerdtbach entlang führte und zum Teil auf Landschaftsschutzgebiet stand – bis sie Ende 2016 unrechtmäßig entfernt wurde. Über Jahrzehnte sei das Unterholz Lebensraum für viele verschiedene Tierarten gewesen, sagt Hubert Kück, Vorsitzender der Grünen-Kreistagsfraktion. Als solches habe es auch Kröten, Molchen und Insekten Schatten gespendet. Früher. „Leider sind bei der Wiederanpflanzung bis heute keine Fortschritte zu erkennen“, so Kück. „Die notwendige Wiederherstellung der Bepflanzung findet nach unserer Kenntnis nicht statt. Im Gegenteil: Seit 2016 bis heute wurden in diesem Bereich neu aufwachsende Pflanzen mehrfach von Dritten gemulcht und somit am Aufwuchs gehindert.“