Naturfreibad in Moers So feiert das Bettenkamper den 100. Geburtstag

Aufgrund des größeren Starterfelds haben die Organisatoren den „Fuhrpark“ noch einmal aufgestockt, sodass ausreichend Wannen für den zügigen Ablauf zur Verfügung stehen. Zu sehen sind die neuen Gefährte bereits beim großen Jubiläums-Sommerfest am 13. Juli. Ab 13 Uhr gibt es an dem Tag Spiel und Spaß im und rund um das Wasser. „Riesen-Wasserbälle, in denen man stehend übers Wasser laufen kann, eine Schwimmmatte, ein Rutschen-Wettbewerb, eine Hüpfburg und vieles mehr versprechen Vergnügen. Ein DJ sorgt für die passende musikalische Untermalung, die Gastronomie für das leibliche Wohl“, teilte die Enni mit. Am Abend gibt es Livemusik von einer Cover-Band.