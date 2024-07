Bilder vom Naturfreibad in Moers So schön ist es am Bettenkamper Meer

Im Jubiläumsjahr ist das Naturfreibad unter Denkmalschutz gestellt worden. In einem Gutachten des LVR-Amts für Denkmalpflege im Rheinland heißt es: „Der Baubestand des Freibades überliefert in seinem Erscheinungsbild überzeugend den Zustand zur Erbauungszeit von 1924 sowie der zweiten Bauphase von 1938. Der Bestand von 1924 bildet dabei die Basisanforderungen an ein Schwimmbad der Zwanziger Jahre ab. Diese umfassen die Umkleidekabinen, nach Geschlechtern getrennte Bereiche, das Kassen- bzw. Bademeisterhaus sowie die Unterteilung der Wasserfläche in einen Nichtschwimmerbereich und einen Schwimmerbereich.“