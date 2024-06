Naturfreibad in Moers Das „Bettenkamper“ wird 100 – und ist jetzt ein Denkmal

Einmal Bettenkamp, immer Bettenkamp, so heißt die Losung. Und in diesem Sommer dürfte die Grande Dame des sommerlichen Wasservergnügens für vielerlei Gesprächsstoff sorgen. Ein Jahrhundert voller Geschichte und Geschichten hat die älteste Badeanstalt der Grafenstadt zu bieten. Am 30. April 1924 öffnete sie und löste die bisherige erste Badeanstalt im Alten Graben ab. Das Naturfreibad wurde zum Treffpunkt aller Generationen und ist es bis heute geblieben. Rund 25.000 Quadratmeter hat das Areal zu bieten. Davon sind 9000 Quadratmeter Wasserfläche, die vom Aubruchskanal durchflossen wird.