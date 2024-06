Naturbad in Moers Warum das Bettenkamper Wasser nur noch „gut“ ist

Zwar jubelte der Kreis Wesel noch unlängst in einem Facebook-Post: „Im letzten Jahr haben alle unsere Seen sogar eine ausgezeichnete Wasserqualität nach EU-Richtlinien erreicht!“ Doch das stimmt nicht. Tatsächlich gilt die „ausgezeichnete Wasserqualität“ für den Auesee in Wesel, den Freizeitsee in Alpen-Menzelen, das Strandbad Tenderingsee in Voerde und das Strandbad Xantener Südsee. Auch andere Badegewässer in der Region können mit der Note „ausgezeichnet“ werben. Nicht aber das Bettenkamper Meer in Moers: Dort ist die Wasserqualität aktuell auf „gut“ herabgestuft worden. Das geht aus einer Übersicht des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz hervor.