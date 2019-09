Geschichte in Moers : Nachtwächter, Türmer und das Meisje

Moers Die „Deutsche Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren“ trifft sich zu ihrer Regionaltagung in Moers. Das Treffen richtet Gästeführerin Anne-Rose Fusenig aus. Zwei Rundgänge durch die Grafenstadt sind geplant.

Fusenig führt historisch interessierte gerne auch als Moerser Meisje durch die Stadt. „Vor 400 Jahren war Moers oranisch“, sagt sie. Damals hatte Moritz von Oranien die Spanier vertrieben, die Stadt und Schloss belagert hatten. „Auf der Führung geht es um die oranische Befestigungsanlage, die Moritz bei Festungsbaumeister Simon Stevin in Auftrag gegeben hatte. Stevin galt damals in Belgien und Holland als der Leonardo des Nordens.“ Auf diesen Führungen ist Fusenig in einer typischen Moerser Tracht gewandet. Fusenig kennt sich mit der Moerser Geschichte bestens aus. Im Keller ihres Hauses hat sie ein kleines Römer-Museum eingerichtet. Erst im Frühjahr ist das Buch „Moers – seine beweglichen Denkmäler, Skulpturen, Mahnmale, Brunnen und Gedenktafeln“ als ein geschichtlicher Rundgang in einer überarbeiteten Neuauflage erschienen. Die Gildetreffen finden jedes Jahr in einer anderen Stadt statt. „Es geht um den Austausch, um Weiterbildung und eben darum, andere Städte kennenzulernen“, erläutert die Stadtführerin. Die Nachtwächter, Türmer und Figuren treffen sich vom 27. bis zum 29. September in Moers – aber nicht hinter verschlossenen Türen. Am Samstag, 28. September, laden sie zu zwei öffentlichen Rundgängen ein. Los geht es um 10 Uhr am Königlichen Hof. Der Weg führt die Teilnehmer über die Stein-, Friedrich- und Kirchstraße zum Altmarkt und dem Alten Landratsamt. Um 15.15 Uhr startet der zweite Rundgang am Moerser Schloss. Dann sind evangelische Stadtkirche, oranische Häuser, Klompeneck, Neumarkt, Rathaus und Steigerinsel die Stationen. „Ich werde über die Bedeutung des jeweiligen Standortes informieren. Dann stellen sie die Gästeführer aus den anderen Städten vor. Alle treten natürlich gewandet auf. Es ist ein Magister dabei, der in früheren Zeiten als Heiler galt und auf Märkten seine Kräuter anbot. Es wird ein großes Spektakel, denn er bezieht das Publikum immer mit ein“, erzählt Fusenig. Die Gästeführerin erwartet auch den Süntelgeist aus dem Deistergebirge bei Hannover, die Märchenfee und den Türmer (Turmwächter/Turmbläser) aus Hameln sowie Nachtwächter aus Rees und aus Linz an der Donau/Österreich. Öffentlich ist auch der Gildegottesdienst mit Trompetenklang und Turmbesteigung am Sonntag, 29. September, 10 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche in Moers. Die Gilde-Mitglieder treffen sich intern im Rittersaal des Schlosses zum Austausch. Dann wird Anne-Rose Fusenig die anderen Gästeführer über die Besonderheiten der Stadt Moers informieren, zum Beispiel über den exotischen Baumbestand im Schlosspark. Außerdem unternimmt die Gilde einen Ausflug zum Geleucht auf der Halde Rheinpreußen, zum Industriemuseum Schacht IV und zum römischen Grund in Moers in Asciburgium.