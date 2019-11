Diskussion um Nachtabschaltung : Moerser Laternen bleiben nachts aus

Nachts werden die Straßenlaternen in Moers ausgeschaltet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Moers Die CDU wollte die Nachtabschaltung rückgängig machen. Das Bündnis stimmte dagegen – aus verschiedenen Gründen.

Auf Moerser Straßen bleibt es nachts vorerst dunkel. Die Mitglieder des Hauptausschusses haben entschieden, dass die umstrittene Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung zunächst beibehalten werden soll. Die CDU hatte beantragt, die Entscheidung rückgängig zu machen – vor allem, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen. Am Ende stimmten nur die Christdemokraten und der Bürgermeister für „Licht an!“.

Zur Erklärung: Seit 2015 werden die meisten der rund 10.000 Straßenlaternen im Moerser Stadtgebiet nachts – außer an Samstagen und Sonntagen – zwischen 1 und 3.30 Uhr ausgeschaltet. Allein Fußgängerüberwege und Gefahrenstellen werden weiter beleuchtet. Die Maßnahme war damals als Beitrag zur Sanierung des städtischen Haushalts vorgesehen. Befürworter war das ehemalige Ampelbündnis (SPD, FDP, Grüne). Inzwischen hat Enni einen Großteil der Laternen auf energiesparende LED umgerüstet. Folge: Der Einspareffekt durch die Nachtabschaltung schmilzt nach und nach ab.

