Nacht der Industriekultur in Moers : Extraschicht auf Schacht IV

Moers Die Nacht der Industriekultur präsentiert in Moers „Bergbau zum Anfassen“.

Die Nacht der Industriekultur naht und lädt für Samstag, 29. Juni, an 50 Spielorte in 24 Städte ein. Sechs Spielorte sind neu hinzugekommen. Von Moers über Duisburg, Bochum bis Herne und an anderen Industriestandorten tobt die Kultur und serviert mit über 2000 Darstellenden ein facettenreiches Programm von 18 bis 2 Uhr nachts.

Zum fünften Mal nimmt der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in Moers (GMGV) mit dem Zechenstandort Schacht IV teil. Das Industriedenkmal Rheinpreußen, Zechenstraße 50, bietet ein Programm, unter dem Motto „Bergbau zum Anfassen vs. Energy:Future“. Frank Heinrich (GMGV): „In der Vergangenheit haben wir Noten von 1,7 bis 1,4 bekommen und liegen in der Rangliste ganz oben.“ Im Schnitt besuchen rund 2000 Menschen die ExtraSchicht in Moers. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Volksbank Niederrhein, das Kulturbüro sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt Moers.