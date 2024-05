Veranstaltung in Moers Wie Stadtgeschichte zum Ereignis wird

Rundgang 1 In seinem Mittelpunkt steht das Schloss und dessen Umgebung. Start ist am Denkmal von Luise Henriette vor dem Schloss, weitere Stationen sind das Alte Landratsamt, das Schloss, das Rosarium sowie der Park. An den Stationen begegnen den Teilnehmenden Persönlichkeiten aus der Moerser Geschichte (dargestellt von Mitarbeitenden des Museums), die aus ebenjener erzählen – etwa Philipp von Hoorn, den die spanische Regierung zusammen mit Lamoral Graf von Egmond in Brüssel enthaupten ließ, der Unternehmer Friedrich Wintgens oder auch Moritz von Oranien, der die Spanier aus Moers vertrieb.