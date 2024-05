Nach Unfall in Moers Von Auto touchiert – Polizei sucht Jugendlichen

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Jugendlichen, der als Fußgänger an einem Unfall beteiligt war. Wie mitgeteilt wird, war eine Frau mit einem grauen Mercedes am Freitag, 3. Mai, gegen 13.15 Uhr auf der Homberger Straße in Richtung Römer Straße unterwegs. An der Kreuzung Homberger Straße/Vinzenzstraße fuhr sie bei „Grün" geradeaus in die Kreuzung ein. Rechts von der Frau standen zu diesem Zeitpunkt an der Fußgängerampel einige Passanten, die ihrerseits darauf warteten, dass die Ampel auf „Grün“ springt. Plötzlich trat aus der Mitte der wartenden Personen ein Jugendlicher auf die Fahrbahn.