Nach tödlichem Motorradunfall in Moers Polizei sucht Zeugen und Dashcam-Aufnahmen

Wie berichtet, ereignete sich der Unfall am frühen Sonntagnachmittag, gegen 14.40 Uhr. Nach Polizeiangaben war der 59 Jahre alte Motorradfahrer auf der Römerstraße in Richtung Duisburg unterwegs, als ein Auto aus dem Germendonkskamp auf die Römerstraße abbog. Am Steuer saß eine 72 Jahre alte Frau aus Moers.