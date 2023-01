Nach tödlichem Autorennen in Moers BGH verhandelt Revision der Staatsanwaltschaft

Die juristische Aufbereitung eines illegalen Autorennens mit tödlichem Ausgang in Moers ist noch nicht abgeschlossen. Am 2. Februar entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) darüber, ob die von der Staatsanwaltschaft Kleve beantragte Revision gegen das Urteil gegen den Hauptangeklagten zugelassen wird oder nicht. Sicher sagen lässt sich jetzt schon, dass nicht nur die Familie des Opfers an diesem Tag nach Karlsruhe schaut.