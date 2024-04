Nach nur einem Tag Werbe-Banner für Moers Festival zerstört

Das Team der Moers Kultur GmbH ist fassungslos: Nicht einmal einen Tag lang hingen 265 Meter Werbe-Banner für das kommende Moers Festival, das in diesem Jahr vom 17. bis zum 20. Mai (Pfingsten) stattfindet, am Parkdeck des Wallzentrums in der Moerser Innenstadt. Über Nacht haben sich offenbar Unbekannte daran zu schaffen gemacht. Am nächsten Morgen jedenfalls habe sich „ein Bild der mutwilligen Verwüstung und Zerstörung“ geboten, teilen die Festival-Veranstalter mit.