Messerangriff vor Kiosk : Hauseigentümer fordert Videoüberwachung

Foto: Christoph Reichwein (crei) 5 Bilder Überfall am Bahnhof in Moers.

Moers Nach der tödlichen Messerattacke sind Anwohner an der Homberger Straße um ihre Sicherheit besorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie kriminell geht es mittlerweile entlang der Homberger Straße zu? Zwei Tage nach der tödlichen Auseinandersetzung zweier Gruppen in der Nähe des Moerser Bahnhofs, an der nach aktuellen Erkenntnissen etwa 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen, stellt ein Hauseigentümer diese Frage in Richtung Polizei und Ordnungsamt. Dem Immobilieninhaber gehört das Gebäude, vor dessen Tür am Samstagabend ein 23 Jahre alter Mann aus aus Castrop-Rauxel erstochen wurde. Im Erdgeschoss ist ein Kiosk untergebracht, oben drüber gibt es fünf Mietwohnungen, in denen auch Familien mit Kindern wohnen. Zwischen dem Kiosk und einem benachbarten Frisör-Salon gibt es einen öffentlich zugänglichen Durchgang zum Hinterhof.

„Dort werden jeden Tag Drogen verkauft, auch schon morgens um zehn, wenn die Kinder zur Schule gehen“, sagt der Hauseigentümer. Seit etwa eineinhalb Jahren habe er das bei verschiedenen Stellen angemahnt. „Bei der Polizei in Moers hat man mir gesagt, dass sie da nichts machen kann. Wenn ein Streifenwagen vorfahre, hieß es, seien die Täter erfahrungsgemäß blitzschnell verschwunden. Wenn überhaupt, müssten Zivilfahnder eingesetzt werden. Seither habe ich zu diesem Thema nichts mehr gehört.“

Der Immobilieninhaber hofft nun, dass das Geschehen vom Wochenende diese Ecke der Moerser Innenstadt mit ihren Problemen ein Stück weit mehr in den Fokus rückt. Am Montag hat er einen Brief an Bürgermeister Christoph Fleischhauer geschrieben. „Vielleicht wäre eine Kameraüberwachung auf diesem Abschnitt der Homberger Straße sinnvoll“, sagt er. „Wenn demnächst auf dem ehemaligen Horten-Gelände neue Wohnungen entstehen, haben vielleicht auch Verwaltung und Politik ein Interesse daran, dass sich die Bewohner dort einigermaßen sicher fühlen. Derzeit wäre das ganz sicher nicht der Fall.“

Foto: Privat 5 Bilder Video zeigt tödlichen Überfall in Moers.