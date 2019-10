Bunte Stammtisch Moers : Nach Halle: Moerser wollen Zeichen gegen Hass setzen

Moers Am Synagogenbogen soll es es am Samstag eine Solidaritätskundgebung geben. Auch der Verein „Demokratie und Toleranz leben“ meldet sich zu Wort.

Der offenbar antisemitische und rechtsextreme Anschlag in Halle an der Saale mit zwei Toten schockiert viele Menschen in Deutschland – auch in Moers. In der Grafenstadt lädt der „Bunte Stammtisch Moers“, der sich für eine friedliche und offene Gesellschaft ohne Hass engagiert, deshalb zu einer Solidaritätskundgebung am Synagogenbogen am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz ein. Am Samstag, 12. Oktober, ab 18.30 Uhr, soll dort ein gemeinsames, starkes Zeichen gegen Hass gesetzt werden. „Alle Menschen, die einfach lieber bunt als braun rocken, sollten zum Synagogenbogen am Hanns Dieter Hüsch Platz kommen“, schreibt der „Bunte Stammtisch Moers“.